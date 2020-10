Capriata: le telecamere riprenderanno chi passa con il rosso

CAPRIATA D'ORBA - Non due rilevatori di velocità, ma un dispositivo simile a quello già installato nei pressi del semaforo di via Novi, a Ovada. Arriva dal Comune di Capriata una precisazione in merito all'articolo pubblicato due giorni fa sulla nostra testata in cui si parlava esplicitamente di strumenti atti a controllare il transito delle vetture nel rettilineo principale del paese, dove spesso si registrazioni infrazioni al codice della strada da parte degli automobilisti più indisciplinati.

Poche ore fa, dagli uffici di piazza Garibaldi, è arrivata una richiesta di rettifica sul reale funzionamento dell'impianto, che sarà attivato con il solo scopo di rilevare e sanzionare tutti i mezzi che percorreranno l'incrocio posto lungo la strada provinciale 155 "Ovada-Novi" con il semaforo rosso. Le due telecamere, installate sul lato destro della carreggiata (per chi viaggia in direzione sud, verso Pratalborato e Silvano d'Orba, ndr), riprenderanno dunque i veicoli che transiteranno dopo il giallo - che ha una durata di cinque secondi -, in uno dei punti nevralgici di Capriata.