Saamo, il futuro passa dall'apertura a privati

OVADA - Una base d'asta di poco superiore a 147 mila euro. Offerte che dovranno arrivare entro le 12.00 del 16 novembre. L'apertura delle eventuali buste il 24 dello stesso mese. Parte di fatto oggi l'iter per la cessione del ramo d'azienda del traporto pubblico di Saamo. Una svolta epocale per l'azienda dei bus di proprietà dei comuni da tempo in una crisi irreversibile. "Non c'è più spazio - spiega il sindaco di Ovada, Paolo Lantero - per una realtà di queste dimensioni nel settore. Ma un soggetto più grande con una corretta gestione può sicuramente realizzare un profitto". Ovada è socia al 36.5 dell'azienda che negli ultimi anni ha regolarmente fatto registrare bilanci in passivo. E non fa eccezione anche l'andamento del 2020.

