Mornese: taglio del nastro per la nuova scuola dell'Infanzia

MORNESE - È stata denominata denominata “Ohana”, come il celebre film di animazione Disney, la nuova scuola materna paritaria di Mornese. Dopo la cerimonia di inaugurazione di sabato scorso, con il sindaco Simone Pestarino che ha provveduto al taglio del nastro, da lunedì mattina i locali gestiti dalla Cooperativa Omnibus di Genova Pegli hanno già accolto i primi iscritti, oltre alle maestre Alessandra e Francesca e alle loro collaboratrici Sara e Claudia.

Le aule si trovano all’interno dell’edificio scolastico del paese, che ospita la Scuola Primaria e la Secondaria di I° grado, a fronte di un’offerta complessiva che spazia dall’Asilo Nido fino alla Scuola Media. «La necessità di aprire una nuova scuola dell’infanzia si era già prospettata nei mesi scorsi, dopo l’annuncio delle suore salesiane di Don Bosco dell’imminente chiusura dello storico asilo – ha affermato il primo cittadino –. Per questo motivo, come amministrazione comunale, abbiamo deciso di riaprire la scuola in locali pubblici, per evitare che a Mornese potesse mancare un grado di istruzione importante quale quello rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, fondamentale per il mantenimento e la sopravvivenza anche dei successivi ordini scolastici».