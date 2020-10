L'ultimo saluto a Carla Nespolo

ALESSANDRIA - Giovedì, alle 15, Alessandria porterà il suo ultimo saluto a Carla Nespolo. Sarà allestita la camera ardente alle 11 a Palazzo Ghilini, nel cui androne alle 15 Carlo Smuraglia, presidente emerito dell'Anpi nazionale, terrà l'orazione funebre. Si annuncia la presenza di numerose personalità provenienti da tutta Italia, tra cui Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, e don Luigi Ciotti.

Carla Nespolo era presidente nazionale dell'Anpi dal 2017, prima donna a ricoprire questo incarico. Parlamentare dal 1976 al 1992 nelle file del Pci, è stata tra gli esponenti politici che più si sono impegnati per ottenere l'insediamento dell'Università ad Alessandria. Ha guidato come presidente l'Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea per la provincia di Alessandria dal 2004 al 2017.