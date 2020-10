Ovadese, esordio casalingo in un Geirino vuoto

OVADA - Si gioca a porte chiuse Ovadese - Asca, prima gara casalinga della nuova stagione per la truppa di Stefano Raimondi. Sul campo due squadre che hanno vissuto diversamente il loro esordio. Una beffa il pareggio dei gialloblu alessandrini che hanno vanificato il doppio vantaggio con il Trofarello nella gara del Cattaneo. Rosset e compagni hanno disputato un'ottima prova ma non sono andati oltre l'1-1 in casa del Mirafiori. Per questo i bianconeri cercano una bella affermazione per dare un senso diverso a quest'inizio di stagione. Da verificare le scelte del mister che dovrà gestire soprattutto la situazione dell'attacco. Domenica scorsa Barletto ha giocato da punta avanzata con Rosset leggermente dietro. La soluzione sembra quella che valorizza maggiormente l'ex Castellazzo. Molto attesi anche Echimov, a segno domenica scorsa, e Motta tra i più pimpanti.