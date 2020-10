Borgallegro, ripartono le attività

OVADA - Ripartirà il 10 ottobre l'attività di Borgallegro, l'oratorio legato al centro Don Salvi di via Buffa. L'appuntamento è tra le 14.30 e le 17.30 con gli educatori. Un ritrovo dopo aver proposto in estate una versione di “Estate... qui” riveduta per le esigenze dettate dal periodo che stiamo vivendo. “Noi ci impegneremo a seguire tutti i protocolli necessari (misurazione temperatura, tracciabilità dei contatti, igienizzazione…) - spiegano gli organizzatori - e al contempo a mantenere vivo il nostro spirito educativo. A voi genitori chiediamo collaborazione e una giusta dose di fiducia, a voi bambini di inondare il nostro campetto con la vostra freschezza e la vostra immancabile gioia”. Per informazioni: 345.379.0184 (Francisco), 348.788.0658 (Carlotta), 338.871.7661 (Marzia).