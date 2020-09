Ovadese, è mancato il colpo del ko

OVADA - Un centrocampista possente che all'occorrenza sa trasformarsi anche in attaccante. Sembra Sebastian Echimov l'uomo decisivo dell'Ovadese in quest'avvio di stagione. Il centrocampista, classe '98 prelevato in estate, ha segnato la rete dei supplementari contro la Gaviese, si è ripetuto ieri contro il Mirafiori nella prima di campionato. Un pareggio 1-1 che, come sottolineato da mister Stefano Raimondi al termine, ha lasciato l'amaro in bocca per le tante occasioni create, specie in un primo tempo ben condotto dalla formazione ovadese.

Nel Torinese Mister Raimondi dovendo fare a meno dell’infortunato Costa, ha schierato sulla fascia Bonanno; rispetto alla formazione di Coppa proprio Echimov al posto di Gallo. Conferma di Barletto davanti, sostenuto da Rosset. Sulla fascia destra Motta. Una buona gara anche se dopo l'1-1 ottenuto al 20' della ripresa, è mancato il colpo del Ko. Domenica al Geirino arriva l’Asca, primo derby della stagione.