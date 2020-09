Banca del tempo, ripartono le attività

OVADA - Sono ripartire da poco le attività della Banca del tempo di piazza Cereseto 7. L’apertura dello sportello, prevista ogni sabato tra le 10.00 e le 12.00, è stata resa possibile dall’impegno dei volontari che si sono occupati di riordinare, ripulire e sanificare i locali. Pur non avendo mai, in questi mesi, smesso di fornire informazioni e servizi per via digitale o per telefono è con piacere che gli addetti allo sportello hanno rivisto presentarsi numerosi soci, desiderosi non solo di conoscere date e modi di riapertura “in presenza” delle diverse attività ma di riallacciare antiche amicizie. Informazioni che l'associazione si è impegnata di comunicare al più presto verificata la disponibilità di locali idonei alla ripresa.