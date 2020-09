Nuovo regolamento e tariffe sui rifiuti

OVADA - Approderanno mercoledì prossimo in Consiglio Comunale le nuove tariffe connesse alla tassa rifiuti. In discussione, nella seduta che si svilupperà sulla piattaforma on line “Gotomeeting”, ci saranno infatti per l’applicazione della tariffa stessa e l’approvazione del piano finanziario per l’igiene ambientale. La città sta affrontando il secondo anno dall’introduzione del metodo di raccolta “porta a porta” con la tariffazione puntuale che punta molto ad abbassare la produzione di indifferenziata. Se da un lato i dati del primo anno evidenziano la crescita della percentuale di differenziata, dall’altro la città è alle prese con il rovescio della medaglia: tanta spazzatura abbandonata sulle strade, sacchetti che riempiono i cestini stradali. La scelta di avviare il nuovo metodo ad inizio 2019 provocò più di una lamentela tra i cittadini con polemiche molto forti arrivare anche in Consiglio Comunale.