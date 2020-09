Mondiali di ciclismo: Ovada tifa per Vittoria Bussi

OVADA - E' impegnata oggi nella prova a cronometro femminile dei mondiali di ciclismo in corso a Imola Vittoria Bussi, l'atleta di origini romane molto legata al nostro territorio dove si allena sotto la guida del preparatore atletico Fabrizio Tacchino. Bussi arriva alla prova iridata dopo il bel quinto posto ai recenti europei. La scorsa settimana è tornata sulle nostre strade per la rifinitura della preparazione. "Abbiamo buone sensazioni - ci ha raccontato - Mi trovo sempre bene nell'Ovadese". C'è stato il tempo anche per una breve cerimonia in Enoteca nel corso della quale l'atleta ha ricevuto una bottiglia di Dolcetto creata appositamente per il decennale dell'ente e una maglietta con il logo dell'associazione. Un ulteriore modo per trasmettere la vicinanza di una città che tifa convintamente per lei.