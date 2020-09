L'Arbor Day apre la settimana di attività al parco di Villa Gabrieli

OVADA - E' in programma per sabato 26 settembre, a partire dalle ore 9, la prima edizione dell'Arbor Day, l'iniziativa promossa e organizzata dall'Agronomo dottor Alberto Mallarino, che vede il coinvolgimento delle principali ditte di Tree Climbers del territorio. Si tratta, nello specifico, di un evento che, al netto della spettacolarità e della grande potenza scenica, risponde alla impellente necessità di potatura degli alberi secolari di villa Gabrieli, molti in sofferenza. L'obiettivo della giornata è proprio quello di ridare salute agli alberi e mettere in sicurezza il polmone verde della città, per evitare cadute di rami secchi o abbattimento da parte del vento, come accaduto nell'ottobre 2018, con il crollo di due tigli sulla storica cancellata e su via Carducci.

"Il progetto - spiegano gli organizzatori - è stato stato autorizzato dalla Sovrintendenza ai Beni culturali che, oltre ad aver concesso l'approvazione formale, ha speso parole di grande apprezzamento". La prossima settimana, invece, dal 28 settembre al 3 ottobre, si svolgerà all'interno del parco la 14^ edizione della "Settimana riabilitativa oncologica" che Vela promuove dal 2006. "Ri-abilitare", questo il titolo del progetto che nel 2018 ha conseguito il Primo Premio nazionale "Cipomo", per anni è stato realizzato in contesti di vacanza, dalla montagna al mare. L'emergenza Covid ha indotto Cigno e Vela a trasferire nel Parco i vari interventi. In caso di maltempo verranno trasferiti all'interno del Complesso dei Cappuccini. Psicologi, counsellors, medici, fisioterapisti, infermieri si alterneranno per affrontare i vari aspetti della malattia.