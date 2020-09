Referendum, meno di un elettore su 2 al voto

OVADA - AGGIORNAMENTO DELLE 17.00 - Netta affermazione del si in città. La percentuale si attesa al 67.29% contro il 32.71%: sono stati 4.121 i voti validamente espressi sul totale di 4.166. Nel dettaglio 2.773 i "si", 1.348 i "no".

Si ferma al 47.34% il dato sull'affluenza ovadese per il referendum costituzionale secondo i dati pubblicati dal Centro di eleborazione del Comune di Ovada. Nel dettaglio hanno espresso un foto 4.164 cittadini, di questi 2.052 uomini. Un confronto, seppur indiretto, può essere fatto con il 2016 quando andò in scena il referendum per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari. In quell'occasione si recò alle urne oltre il 73% degli aventi diritto, un totale di 6.625 votanti. POST IN AGGIORNAMENTO