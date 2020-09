Atletica, basket, tennis: quando lo sport abbatte le barriere

OVADA - Si terrà sabato 26 settembre al Geirino la “Festa dello sport”. La manifestazione, organizzata da Atletica Ovadese, Servizi Sportivi e Federazione sport per disabili, rappresenta una kermesse non agonistica creata per richiamare gruppi da tutta la regione. Un vero percorso, ad ogni stazione una disciplina sportiva tra le più popolari: atletica, basket, tennis, beach volley, nuoto, altri giochi nel campo da calcio e trekking nell’area attorno agli impianti. Le operazioni partiranno alle 9.00 con il raduno dei gruppi per concludersi attorno alle 13.00. Alle 16.00, dopo il pranzo, la premiazione finale. Alla manifestazione, saranno ammessi anche atleti normodotati delle varie discipline, sia in qualità di accompagnatori che di partecipanti ai momenti sportivi. Nelle aree di gara, sarà ammesso un numero contingentato di atleti e accompagnatori, come previsto per la disciplina di prevenzione Covid. La “Festa dello sport” ha il patrocinio del Comune di Ovada.