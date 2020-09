Coronavirus: sei nuovi contagi in provincia. E un guarito

ALESSANDRIA - Sei nuovi contagi e un guarito oggi in provincia: questo l'aggiornamento della pandemia da parte dell'Unità di crisi regionale per il coronavirus, che evidenza anche l'ennesimo '0' alla voce decessi in tutto il Piemonte.

Il numero delle vittime resta perciò fermo a 4153: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 399 Cuneo, 374 Novara, 1838 Torino, 224 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I positivi sono invece 34.167 (+127 rispetto a ieri, di cui di cui 85 asintomatici. Dei 127 casi, 32 screening, 60 contatti di caso, 35 con indagine in corso. I casi importati sono 6 su 127): 4.278 Alessandria, 1.938 Asti, 1.116 Biella, 3.284 Cuneo, 3.185 Novara, 17.035 Torino, 1.629 Vercelli, 1.207 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 290 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 205 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 140 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2116. I tamponi diagnostici finora processati sono 659.243, di cui 367.452 risultati negativi.

Infine, i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.400 (+ 83 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3.410 (+1) Alessandria, 1626 (+1) Asti, 856 (+0) Biella, 2.655 (+24) Cuneo, 2.470 (+18) Novara, 13.950 (+12) Torino, 1239 (+25) Vercelli, 1006 (+2) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 188(+0) provenienti da altre regioni.

Altri 352 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.