Scout: iscrizioni e novità, una riunione dai Padri Scolopi

OVADA - È prevista per martedì prossimo, 15 settembre, la riunione informativa organizzata dal gruppo “Scout Ovada 1” e rivolta a tutti i genitori che intendono iscrivere i propri figli al nuovo anno, in partenza fra poche settimane. L’appuntamento è presso i Padri Scolopi di piazza San Domenico, a partire dalle ore 20.45. Nel corso della serata saranno affrontate varie tematiche, a partire dalle tempistiche e dalle modalità per l’iscrizione. A tal proposito i referenti dell’associazione ovadese ricordano che sarà possibile procedere solamente online, attraverso il sito di riferimento (www.scoutovada1.org).

Per l’anno scout verranno ammesse 16 unità, fra bambine e bambini nati nell’anno 2012 o frequentanti la terza elementare (nell’anno scolastico 2020/2021). Possono inoltre iscriversi ragazzi e ragazze più grandi, in particolare coloro che sono nati nel 2008, per l’iscrizione alla branca EG, e nel 2004, per l’iscrizione alla branca RS. Oltre al portale ufficiale, per ottenere ulteriori informazioni contattare i responsabili ai seguenti numeri di telefono 3479282518 (Marta) e 3497127283 (Alberto).