San Nicola: Mornese aspetta la tradizionale fiera patronale

MORNESE - Rappresenta una delle tradizioni più radicate in un paese che della cultura e delle sue radici ha fatto veicolo di promozione. Si terrà anche quest’anno, nonostante la situazione in corso dal punto di vista sanitario, la “Fiera di San Nicola” a Mornese. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre per tutta la giornata.

Per tutta la giornata sarà in vigore l’obbligo dell’utilizzo della mascherina. Il manifesto affisso nei vari comuni per pubblicizzare l’evento parla chiaro. Nel corso della manifestazione sarà necessario attenersi anche alle prescrizioni sul distanziamento con le quali abbiamo imparato a convivere in questi mesi. Per il resto rimane tutto come negli anni passati.

La manifestazione, che ha ottenuto la qualifica di “Fiera di interesse regionale”, prevede l’esposizione delle eccellenze del territorio, la degustazione di prodotti tipici. A corollario l’esposizione dei trattori, chiaro richiamo alla tradizione contadina di tutta l’area a cavallo tra Ovadese e Novese. Tutte le iniziative sono coordinate e finanziate dall’associazione “Mornese E20”.

Da anni la Fiera di San Nicola rappresenta da anni l’avvio delle iniziative del periodo autunnale. La storia di Nicola da Tolentino è legata a San Nicola di Bari. Si narra che i suoi genitori, molto devoti e anziani, si fossero recati a Bari su consiglio di un angelo in pellegrinaggio alla tomba di san Nicola di Bari, per avere la grazia di un figlio. Ritornati a Sant’Angelo ebbero il figlio desiderato e, ritenendo di aver ricevuto la grazia richiesta, lo chiamarono Nicola.La data dell’11 da sempre è sinonimo di fiera con il paese che si anima sin dalle prime luci del mattino. I “carugi” allestiti per l’occasione assumono un aspetto particolarmente gradevole.