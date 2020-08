Grillano in festa per la Madonna della Guardia

OVADA - Quattro giorni di festeggiamenti, da domani fino a sabato, per la Madonna della Guardia. L'appuntamento è nella frazione ovadese di Grillano, con il triduo di preghiera in preparazione delle celebrazioni in programma nelle serate di mercoledì 26 agosto, giovedì 27 e venerdì 28. Sabato sono in programma le due Sante Messe, di cui la prima al mattino (alle ore 10) e la seconda (all'aperto), celebrata da Monsignor Luigi Testore, Vescovo della Diocesi di Acqui Terme, alle ore 21. Da segnalare che venerdì sera, a partire dalle ore 21.30, sempre nei pressi del Santuario di Grillano, si terrà il concerto del Corpo bandistico acquese.