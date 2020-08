In Consiglio il "no a nuovi migranti" di "Ovada viva"

OVADA - "Intraprendere ogni strada legale per opporsi ad ulteriori arrivi di immigrati in città". In estrema sintesi è la richiesta contenuta nell'ordine del giorno che sarà discusso domani sera, dalle 21.00, nel consiglio comunale convocato (in videoconferenza) dopo la richiesta depositata da "Ovada Viva". La vicenda è quella oramai ben nota dei quattro migranti positivi al coronavirus attualmente ospitato in via Galliera. «Il problema c’è e non è di Ovada, è nazionale - sintetizza il capogruppo Pier Sandro Cassulo - L’immigrazione ha sempre delle conseguenze. L’accoglienza non può essere a prescindere. E d'altronde se Ovada dovesse dire di no, la questione sarebbe scaricata su altri centri zona della Provincia».