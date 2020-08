Inaugurata la "Panchina Gigante" di Mornese

MORNESE - Per la sua identificazione è stato scelto un numero (il 57) rimasto vacante per più di due anni. In realtà sono già più di cento le "Panchine Giganti" presenti nella Penisola nell'ambito del "Big Bench Project" promosso dal designer statunitense Chris Bangle. L'ultima - in ordine di tempo - inaugurata giovedì scorso, è quella di Mornese, collocata nel punto panoramico di località "Bricco Grosso", nel cuore dell'incontaminata pineta del paese.

Dopo Bosio, dunque, anche nell'Ovadese arriva la prima opera a tinte giallorosse, "per ricordare i due vini del territorio, il giallo paglierino del cortese alto Monferrato ed il rosso del dolcetto di Ovada - afferma il sindaco di Mornese, Simone Pestarino -. La maxi panchina è stato realizzata dall'amministrazione comunale con il supporto delle associazioni Mornese e20 ed ex allieve".

Gli artigiani mornesini Isacco Anfosso e Andrea Barbieri si sono occupati della sua realizzazione dal punto di vista materiale. I passaporti e i timbri per testimoniare la visita alla struttura sono disponibili presso il b&b "Il campo dei papaveri", alla trattoria "Mani man" di Alba Bodrato e al ristorante "Jolly".