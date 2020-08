Torna il Mercatino dell'Antiquariato

OVADA - Sono oltre 150 gli espositori per la prima edizione del Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato 2020 proposto dalla Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato Ovadese. Si tratta della prima edizione post covid dopo che erano saltate per l’emergenza sanitaria le prime del lunedì di Pasqua, del 1° maggio e del 2 giugno. All’Ufficio del Turismo e la Pro Loco, di concerto con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale, hanno lavorato in sinergia e con grande impegno per sistemare i posti degli espositori nelle varie piazze considerando che i dehors dei locali vengono lasciati anche durante il mercatino per venire incontro alle esigenze dei bar e ristoratori in questo momento di ripartenza. Un’attenzione che non deve passare inosservata per coinvolgere, nel rispetto dei distanziamenti, il maggior numero di persone.

Qualche cambiamento in conseguenza della presenza dei dehors anche nella sistemazione degli espositori. In Piazza Garibaldi saranno presenti solo due fila di espositori, così come in Piazza Assunta, mentre in Piazza xx Settembre ci saranno ben tre fila di espositori. Interessate sempre le medesime piazze del centro storico, mentre in Via Torino sarà presente il consueto mercato. C’è naturalmente attesa per questa edizione non solo tra gli espositori, ma anche tra i visitatori. Dopo l’edizione del 15 agosto il mercatino proporrà le edizioni del 4 ottobre, 1 novembre, 8 dicembre.