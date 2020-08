Scout Ovada: dispositivi di protezione per l'ospedale

OVADA -Sono partiti nel mese di marzo con la raccolta fondi per acquistare tablet da mettere a disposizione di chi era ricoverato nei reparti “Covid” della Provincia di Alessandria. Ora ci tengono a ringraziare la popolazione i ragazzi del clan “Scatola di Colori” del gruppo Scout Ovada 1. Un risultato oltre le aspettative. “La nostra iniziativa – spiegano -ha superato gli obiettivi che ci eravamo prefissati, arrivando a raggiungere anche altre regioni e non solo la zona dell’alessandrino. Abbiamo collaborato infatti con i ragazzi di “Valley’s got talent” e, unendo le forze e grazie alle donazioni fatte alla loro associazione, siamo riusciti a consegnare tablet anche nelle strutture di Rossiglione, Mele, Campo Ligure, Masone, Tiglieto, Sassello, Sant’Olcese. Inoltre abbiamo donato un tablet al centro diurno per disabili “Lo zainetto” per permettere ai ragazzi di proseguire le attività anche a distanza. La raccolta è ormai terminata e il ricavato sarà interamente devoluto all’ospedale di Ovada per l’acquisto di materiale e altri dispositivi di protezione.