Finita l'emergenza idrica: «A breve intervento strutturale»

CASSINELLE - Finita l’emergenza idrica a Cassinelle. «L'intervento di Amag per riparare il guasto è stato completato ieri con la sostituzione e il collaudo di circa 250 metri di tubazione – informa il sindaco Roberto Gallo – Non nascondo che ho ancora un po' di preoccupazione perché tutta la rete è obsoleta ma, dopo varie insistenze e numerose richieste ad Amag e alla Regione Piemonte, mi è stato promesso a breve un intervento strutturale consistente alla traversa e ai primi 600 metri di tubazione, ossia dove ci sono più rischi di rotture importanti e dove la rete è più sollecitata dai contraccolpi di pressione. Scongiurando ulteriori guasti durante l'estate e ricordando che vige l'ordinanza estiva affissa per il paese di non sprecare l'acqua, sono fiducioso che in autunno Amag e Regione possano fare questi investimenti, seppur in grave ritardo».

Doverosi i ringraziamenti ai pazienti cittadini e alla Protezione civile di Acqui Terme che ha supportato il popolo cassinellese nell’emergenza idrica con mezzi e uomini.

Infine comunicazioni positive riguardo ad altri lavori. «Lunedì abbiamo appaltato gli ultimi lavori di ripristino delle frane alluvionali del 2019 e contiamo di terminare tutto prima nell'autunno. Inoltre, stamattina, insieme alla Parrocchia, e come ha già comunicato don Deogratias, abbiamo finalmente sistemato l'orologio frontale del campanile in piazza San Defendente che era fermo da parecchio. Un paese vivo non può avere l'orologio fermo».