Attraverso Festival: debutto a Ovada con il cinema, mercoledì Fabi a Bosio

OVADA - Dopo la data di anteprima, Attraverso Festival è pronto a decollare da Ovada, in particolare dal giardino della scuola di musica Rebora, con un appuntamento dedicato al cinema. Domani sera, lunedì 3 agosto, alle 21.00, Steve Della Casa ed Efisio Mulas, conduttori della trasmissione radio “Hollywood Party”, racconteranno gli aneddoti e le curiosità sulla figura dei caratteristi: gli interpreti considerati minori che però hanno fatto grande il nostro cinema. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.mailticket.it; consigliato arrivare in anticipo.

Mercoledì 5 agosto il festival si sposta nell'anfiteatro naturale che circonda l'ecomuseo di cascina Moglioni, a Capanne di Marcarolo. Alle 18.00 prenderà il via un incontro tra musica e parole con Niccolò Fabi: La passione per la scrittura, per la musica e la poesia, il suo percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva così come dimostra la sua ventennale carriera. Biglietti: 5 euro; ne rimangono pochi in vendita nelle edicola di Gavi.