Centri estivi: flash mob dei bambini ovadesi

OVADA - Si sono dati appuntamento con la loro maglietta ieri pomeriggio in piazza Assunta i piccoli partecipanti dei centri estivi dell'Ovadese, raggruppati idealmente dal Consorzio Servizi Sociali sotto il cappello del progetto “Il Girotondo delle Emozioni”. Nel complesso si è trattato di fornire formazione a tutti gli organizzatori dei centri estivi e delle attività educative in genere coordinamento nelle attività. I bambini di ogni centro estivo hanno dato libero sfogo alla fantasia per creare un breve slogan sul tema contrasto al COVID 19. Tra le frasi che sono pervenute alla commissione selezionatrice, ne sono state scelte due, che hanno dato vita alla stampa di 350 magliette distribuite gratuitamente a tutti i bambini partecipanti. Ieri nel momento conclusivo c'è stato modo di esprimere i frutti del lavoro portato avanti. Un allegro flash mob che ha saputo intrattenere i cittadini e rallegrare il centro storico.