Enoteca: per ferragosto torna "Buongiorno Dolcetto"

TAGLIOLO - Tornerà con la sua seconda edizione "Buongiorno Dolcetto", il concerto in vigna organizzato dall'Enoteca Regionale di Ovada. Appuntamento alle 6.00 del 15 agosto sulla vigna "La Castagnola" di Tagliolo, proprietà della famiglia Pinelli Gentile. Per l'occasione ad esibirsi sarà il duo composto da Marcello Crocco al flauto e Roberto Margheritella alla chitarra. "Il bel successo dello scorso anno - ha spiegato Mario Arosio, presidente dell'Enoteca Regionale presentando l'iniziativa - ci ha incoraggiato a riproporre questa giornata. Abbiamo individuato una location perfetta, una sorta di anfiteatro naturale affacciato sul Tobbio con spazi molto ampi che permettono quindi di godere dello spettacolo in piena sicurezza". Come lo scorso anno è prevista una camminata di avvicinamento, organizzata dalla sezione ovadese del Cai. "Partiremo dalla chiesa di San Rocco per percorrere una serie di sentieri tra le vigne attorno a Tagliolo", hanno chiarito Diego Cartasegna e Giorgio Marenco.