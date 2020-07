Raduno delle confraternite: nuovo rinvio al 2021

OVADA - Ancora un rinvio per il cammino delle Confraternite previsto per il pomeriggio di sabato 26 e la giornata di domenica 27 settembre 2020. E’ la comunicazione che arriva da Massimo Calissano, Presidente del Comitato organizzatore dell’appuntamento in considerazione delle recenti disposizioni sanitarie governative ed ecclesiastiche. La manifestazione era stata programmata in un primo tempo nel week-end del 2-3 maggio scorso, ma le incertezze sul termine della fase di emergenza sanitaria, le limitazioni degli spostamenti e dei contatti, precludevano ogni attività finalizzata ad accogliere in Ovada tutti i confratelli con i familiari e i simpatizzanti. Da qui il rinvio al 26 e 27 settembre 2020. Ma il persistere di alcune limitazioni, hanno costretto il Comitato Organizzatore ad annullare questa data di concerto con la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia, con il Vescovo di Acqui Terme, il Parroco di Ovada, il Comune di Ovada, i Priorati interessati, le Confraternite Ovadesi ed ovviamente tutti coloro che in questi anni si sono adoperati per l’organizzazione del raduno. C’è naturalmente attesa per conoscere la prossima data che ovviamente coinvolgerà ancora Ovada e il territorio per il 2021. I preparativi erano oramai in fase di conclusione per cui rimane il tempo per perfezionarli e la certezza che la città sarà in grado di accogliere come conviene le Confraternite per una grande festa e nel ricordo di chi, purtroppo, non c’è più.