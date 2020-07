La crisi di Saamo in consiglio comunale

OVADA - Non ci sono solo le modifiche al regolamento tributario nel consiglio comunale in programma venerdì prossimo, 31 luglio dalle 21.00. La seduta sarà effettuata in video conferenza. Tra i punti all'ordine del giorno la crisi di Saamo, l'azienda di trasporto locale. Uno scenario diventato più grave con l'approvazione dell'ultimo bilancio con un passivo da 330 mila euro e il richiamo inviato dalla Corte dei conti che di fatto impedisce ai comuni di varare ulteriori attività di salvataggio. Nel corso della seduta si discuterà di quanto già previsto, con una svolta storica, nel novembre scorso: l'autorizzazione della cessione del ramo d'azienda sul trasporto pubblico a un soggetto privato. Analogo provvedimento sarà varato da tutti i soci dell'azienda, i sedici comuni dell'Ovadese.

Durante la seduta si procederà all'assestamento del bilancio di previsione 2019, all'affidamento al Consorzio Servizi Sociali dei Progetti Utili alla Collettività nel quadro del reddito di cittadinanza e sarà approvato un ordine del giorno a favore della legge regionale in materia di contrasto al gioco d'azzardo. Da parte della minoranza c'è la presentazione di una mozione, firmata dal capogruppo di "Ovada viva" Pier Sandro Cassulo, per iniziative a favore della scuola delle Madri Pie.