Viaggio nella Maturità 2020: Lorenzo Garello

OVADA - Dal banco di scuola alla cattedra. Un caso raro, per certi versi curioso, ma non unico, e che va incoraggiato. «Sogno di diventare docente di agraria». Lorenzo Garello di Trisobbio, neodiplomato all’istituto Barletti di Ovada (indirizzo agrario) ha le idee chiare sul suo futuro professionale. Già in partenza il giovane trisobbiese aveva come obiettivo di ottenere il titolo di studio e concludere al meglio il percorso scolastico in un indirizzo che, per il secondo anno, ha presentato gli allievi “in uscita” dalla Maturità.

«È arrivato il cento e sono contento – dice Lorenzo, grande appassionato di motocross –. Adesso, oltre alle vacanze, mi devo concentrare sul test che sosterrò fra qualche giorno a Milano». Oltre al percorso scolastico, la commissione ha deciso di premiare il suo elaborato (intitolato “Anidride solforosa in enologia e spirito acetico”, ndr), ritenuto dai docenti particolarmente interessante e dettagliato. Chissà che non possa rappresentare un buon biglietto da visita in vista dell’impiego desiderato e inseguito da tempo. Per il momento, però, c’è da fare i conti ancora con lo studio. «Devo concludere un percorso che avevo avviato».