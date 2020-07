Cia di Ovada: Gabriele Gaggino è il nuovo presidente

OVADA - È l’imprenditore vitivinicolo di Ovada Gabriele Gaggino il nuovo presidente zonale della Cia di Ovada. L’elezione si è svolta per supplire al ruolo di Alvio Pestarino, prematuramente scomparso lo scorso mese di febbraio, che è stato ricordato con affetto e gratitudine dai vertici dell’Organizzazione. Titolare della Tenuta Gaggino, l'azienda nata sul territorio negli anni Venti dal fondatore Tommaso e passata di padre in figlio in quasi cento anni, da sempre il nuovo numero uno della Confederazione Italiana Agricoltori ovadese è nel mondo del vino.

Il mandato di rappresentanza per la Cia dura quattro anni, può essere rinnovato una volta. «L’Ovadese dovrebbe cercare di migliorare la comunicazione di sé, ci vuole tempo e bisogna essere uniti. Lavorerò con questi obiettivi», ha spiegato Gaggino. All’assemblea elettiva, tenuta nell’Azienda vitivinicola Fratelli Facchino di Rocca Grimalda in forma ridotta per le misure di sicurezza, era presente il Comitato di Zona, il presidente provinciale Cia Gian Piero Ameglio, il direttore Paolo Viarenghi e la vice Cinzia Cottali, il responsabile Impresa Franco Piana, il referente di ufficio Roberto Parisio.

«Il presidente di Zona è una figura molto importante per la nostra organizzazione - ha commentato Ameglio -. Ringrazio il presidente Ameglio e i soci che mi hanno accordato la fiducia. Il mio impegno andrà nella direzione della crescita e dello sviluppo delle nostre aziende e del territorio. L’agricoltura e in particolare il settore del vino vivono un momento particolarmente difficile, aggravato dall’emergenza Covid19».