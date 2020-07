Esordio per lo street food ovadese

OVADA - Sospesi tra voglia di vivere l'estate all'aperto e qualche timore per gli assembramenti, va in scena questa sera, venerdì 17 luglio, in centro storico il primo dei due appuntamenti con "Mangè d'Uò". Venti attività della città, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e stuzzicherie proporranno le loro preparazioni in versione street food. Un percorso di altrettante stazioni e tre punti, gestiti dai volontari della Pro Loco, per acquistare i carnet. Ce ne sono di due tipi: quaranta euro per venti assaggi, venti euro per dieci assaggi. "Abbiamo cercato - spiega Samir Ajjor, tra gli ideatore della manifestazione - di offrire una proposta che rappresenti bene la nostra città. C'è voglia di ripartire, quest'iniziativa ne è il segnale tangibile". La manifestazione è inserita nel contorno di "Bella Ovada stasera" i tradizionali venerdì con i negozi aperti fino alle 23.00. "Mangè d'Uò" tornerà anche venerdì 24 luglio.