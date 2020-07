Viaggio nella Maturità 2020: Adriana Barisione

OVADA - Puntava al “cento”, nonostante un secondo quadrimestre particolarmente difficile (come per buona parte degli studenti) a causa del “lockdown". Alla fine è arrivata anche la lode. Adriana Barisione di Ovada ritiene che il massimo dei voti sia meritato per l’impegno profuso durante il percorso scolastico. Il bonus finale, quasi una nota di merito per la studentessa del liceo scientifico opzione scienze applicate, assegna a questa maturità un ruolo importante in vista anche per il futuro universitario e lavorativo.

«Per l’esame – dice la giovane ovadese – più era la paura che sostenerlo in quanto una volta entrata il tempo è passato in fretta senza rendermene conto presentando l’elaborato dal titolo potere elettrico per circuito ohmico». Sosterrà il test di Medicina e il suo sogno è oncologia, mentre tra gli hobby pratica pole dance presso la palestra “Be Good” di Ovada. Ora però un meritato riposo nella casa di Genova non guasta perché, anche per lei, è tempo di staccare.