Viaggio nella Maturità 2020: Maddalena Lantero

OVADA - Anche lei, come tanti altri suoi “colleghi” maturandi delle classi quinte (A e B) del liceo scientifico “Pascal” di Ovada, è stata protagonista in varie edizioni delle Olimpiadi di Matematica. Maddalena Lantero di Ovada ha terminato il percorso scolastico con il massimo dei voti, al termine di una prova particolarmente positiva. «Ci tengo a ringraziare i docenti e la commissione che, fin da subito, mi hanno messo a mio agio» aveva raccontato all'uscita dall'istituto, al termine della Maturità. Qualche giorno fa, invece, ha voluto dedicare questo importante risultato a chi la supporta quotidianamente.

«È per la mia famiglia, che è sempre al mio fianco e mi sostiene in ogni necessità». Educatrice di Borgallegro (a partire dallo scorso autunno e fino al “lockdown” ha seguito i ragazzi dai 6 agli 8 anni, ndr), impegnata tuttora nei Centri estivi della città, ha anche una grande passione per il canto con la Scuola Rebora e suona pianoforte in gruppi locali. Ha preparato un elaborato che trattava i circuiti RLC. All’Università la scelta è Matematica. «Sia l’esame sia i mesi precedenti sono stati davvero insoliti – conclude Maddalena –, ma siamo arrivati al sospirato traguardo».