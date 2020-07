Viaggio nella Maturità 2020: Matilde Barbieri

OVADA - Come tutti i maturandi, soprattutto in vista di questo esame atipico, ha provato un pizzico di ansia e tanto stress. «I mesi prima della maturità sono stati difficili. È stato positivo il fatto di aver svolto la prova conclusiva in presenza, ci ha restituito un po’ di normalità». Quando ha iniziato a parlare del suo elaborato – “Teoria del caos applicata alla sociologia e all’economia” –, Matilde Barbieri è riuscita a catturare l’attenzione della commissione d’esame, che le ha conferito il massimo dei voti. Un cento, ottenuto al termine dei cinque anni affrontati sui banchi dell’Istituto “Santa Caterina – Madri Pie” di Ovada (liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale), di cui va particolarmente orgogliosa. «Sono molto soddisfatta del risultato conseguito – dice –. Amo apprendere, per cui lo studio è stato e sarà una colonna portante della mia vita. Un grazie va all’elevata qualità dell’insegnamento dei professori, non solo a livello nozionistico, ma con una capacità di aiuto alla maturazione delle mie passioni. Proseguirò gli studi perseguendo un indirizzo umanistico con percorsi di lettere moderne e di lingue e culture moderne».