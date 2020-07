Viaggio nella Maturità 2020: Federica Carangelo

OVADA - In laboratorio si è destreggiata tra formule chimiche, microscopi e cilindri graduati, mentre in campo utilizza le ginocchiere e sfida le avversarie a colpi di bagher e di schiacciate. In entrambi i casi è il suo talento a fare la differenza. Non è un caso se coach Enrico Dogliero, tecnico della squadra di pallavolo locale “Cantine Rasore”, la utilizza spesso durante i match validi per il campionato regionale di serie C femminile. Per Federica Carangelo di Casaleggio Boiro, il massimo dei voti è stato inaspettato anche se in cuor suo, riponeva più di una speranza. «I mesi che hanno preceduto l’esame di Maturità – afferma la neodiplomata – sono stati particolarmente tosti, senza una valvola di sfogo». Ora è tempo di vacanze ma, sia in ambito sportivo sia didattico e professionale il futuro sembra già definito per Federica, che si iscriverà al corso di Scienze della Formazione dell’Università di Torino, dove già studia il fratello maggiore.