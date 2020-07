Lions: a Marcello Crocco il Premio "Rinaldo Carosio"

OVADA - Giovedì scorso, all'interno dell'Agriturismo a Modo mio di Madonna delle Rocche, si è svolta la serata di premiazione per il riconoscimento “Rinaldo Carosio”, nato per ricordare la prematura scomparsa di uno dei soci fondatori del Lions Club ovadese. Rinaldo Carosio è stato giornalista, regista televisivo, pioniere della televisione locale e portatore della promozione della cultura del territorio. In suo ricordo il Lions Club ha istituito un premio destinato ad una persona che si sia particolarmente distinta per la sua opera professionale e per la divulgazione della cultura del territorio ovadese.

Per l'anno 2020 il riconoscimento è andato a Marcello Crocco. Il presidente dei Lions, Augusto Compalati, spiega la motivazione: «È un modo per ringraziare Marcello di aver rotto il silenzio tra le vie ovadesi durante il lockdown regalandoci ogni giorno, al tramonto, la sua bellissima musica, tenendoci compagnia in un momento così difficile». Marcello Crocco ha ritirato il premio accompagnato dalla moglie e dai suoi due figli che lo hanno aiutato nella realizzazione dei concerti al tramonto dal terrazzo di casa. Ha dichiarato di essere particolarmente felice in quanto conosceva personalmente Rinaldo Carosio, amico del padre Dino.