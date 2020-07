Viaggio nella Maturità 2020: Andrea Granato

OVADA - In vasca se la cava piuttosto bene, visti i risultati conseguiti durante la carriera sportiva. Ma, stando all'esito dell'esame di maturità affrontato qualche giorno fa al termine del quinquennio al liceo scientifico “Pascal”, anche in fisica, filosofia e scienze non è niente male. E dire che per Andrea Granato di Cassinelle il percorso scolastico non è stato dei più semplici, visto che due anni fa, per quasi tutto il secondo quadrimestre, non ha preso parte alle lezioni per trasferirsi in Australia, al seguito dei genitori, pronti a partire per impegni lavorativi. «È stata un’esperienza di vita interessante – dice Andrea –. Al ritorno in Italia, nel mese di maggio, ho colmato le parti del programma che non sono riuscito a seguire “fisicamente”». Ora, anche grazie ai crediti acquisiti, ecco il diploma con il massimo dei voti. All’esame ha portato un elaborato che ha trattato la funzione parte intera e la grandezza quantizzata. Decisamente buone anche le sue performance agonistiche in piscina con la “cuffia” del Derthona Nuoto.