Viaggio nella Maturità 2020: Alessandro Valfrè

OVADA - Un altro "cento" del liceo scientifico "Pascal" di Ovada è quello di Alessandro Valfrè, giovane ovadese che nell'ultimo quinquennio ha saputo alternare lo studio e la passione per l'NBA. E chissà che al neodiplomato con il massimo dei voti non siano serviti anche alcuni spezzoni di vecchie partite di basket per sciogliere la comprensibile ansia provata durante la preparazione per la Maturità. Proprio lui che, fino a prima del “lockdown”, si è diviso fra le rigide dottrine della chimica, tra formule e provette, e la passione per la palla a spicchi, tanto da far parte, nel ruolo di guardia, della cosiddetta “Generazione G” (che ha preso parte al campionato di Promozione ligure, ndr) guidata dal coach Andreas Brignoli.

La settimana scorsa il suo percorso scolastico fra i banchi del liceo scientifico “Pascal” di Ovada è terminato con il massimo dei voti. Salvo ripensamenti estivi, il futuro sarà fuori regione. «Nelle prossime settimane deciderò se frequentare il corso di Economia o di Ingegneria, in entrambi i casi presso l’Università di Pisa». Lo scorso anno è stato selezionato per l’UPO Academy. Il titolo del suo elaborato? “Effetto foto elettrico e asintoti”.