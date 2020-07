Prime firme in casa Ovadese

OVADA - Si chiama Sebastian Echimov l’ultimo acquisto in ordine di tempo per l’Ovadese. Classe 98 centrocampista con notevoli dote fisiche lo scorso anno era stato tesserato per il San Giuliano Nuovo e in precedenza aveva vestito le maglie di Oltrepovoghera, Calcio Derthona e BonBon Asca. Ora mancherebbe solo un difensore per completare l’organico, ma la società non ha premura convinta di aver operato bene sul calcio mercato. Nico Gaggero ha sondato numerosi giocatori per conoscere in prima persona il calcio mercato post covid. Nel frattempo l'altro giorno in sede è arrivato anche il momento delle prime firme ufficiali per il portiere Francesco Gaione, gli altri due nuovi arriva Andrea Bonanno e Valerio Motta, i due giovani Andrea Cazzulo, già protagonista quest'anno, e Davide Musso. Mercato anche in uscita con i 2001 Andrea Cartosio e Raoul Oddone che si sono accasati alla Rossiglionese, (Seconda Categoria) con il neo mister Nildo Biato. Alla Rossiglionese arriva anche l'ex capitano ovadese Davide Oddone.