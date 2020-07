A26, il grido della Valle Stura "contro" i disagi: «La pazienza è finita»

MASONE - "Siamo qui oggi per dire che la misura è colma". Con uno slogan chiaro e inequivocabile, distribuito anche agli automobilisti in transito lungo la strada provinciale del Turchino - per tentare di "fuggire" alle lunghe code registrate sull'A26 - gli abitanti della Valle Stura e del Basso Piemonte si sono ritrovati al casello autostradale di Masone, per rimarcare le difficoltà riscontrate quotidianamente dai pendolari in viaggio fra la provincia di Alessandria e la Liguria. "I pendolari non devono pagare per colpe non loro" hanno precisato gli organizzatori del sit-in. Tante le autorità locali che si sono mescolate ai trecento manifestanti che, attraverso slogan e striscioni, hanno "preso di mira" ripetutamente Autostrade per l'Italia e le Ferrovie dello Stato.