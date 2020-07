Coronavirus: in provincia 3 nuovi contagi e 6 guariti. Nessun decesso

ALESSANDRIA - Sono 3 i nuovi contagi oggi in provincia secondo l'Unità di crisi regionale per l'emergenza coronavirus, oltre a nessuna vittima e 6 guarigioni.

Un solo decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio, ma non registrato oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è di 4.091 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 674 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 394 Cuneo, 365 Novara, 1.805 Torino, 219 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono invece 31.365 (+16 rispetto a ieri, di cui 13 asintomatici. Dei 16 casi, 12 screening, 3 contatti di caso e 1 con indagine in corso) i positivi in Piemonte: 4.066 Alessandria, 1.874 Asti, 1.048 Biella, 2.864 Cuneo, 2.794 Novara, 15.894 Torino, 1.323 Vercelli, 1.141 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 99 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 11 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 260 (-7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.082. I tamponi diagnostici finora processati sono 419.291, di cui 230.409 risultati negativi.

Infine, i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 24.713 (+89 rispetto a ieri): 2.956 (+6) Alessandria, 1.454 (+16) Asti, 816 (+0) Biella, 2.315 (+6) Cuneo, 2.216 (+0) Novara, 12.759 (+53) Torino, 1.049 (+7) Vercelli, 938 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 157 (+0) provenienti da altre regioni.

Altri 1.208 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.