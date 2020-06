Pertini, riaperta l'area giochi del parco

OVADA - E' stata riaperta nella giornata di ieri l'area giochi situata all'interno del Parco Pertini. Lo spazio verde, da sempre punto di ritrovo di molti bambini per il gioco all'aperto, ha riaperto i battenti già da qualche settimana ed è particolarmente frequentato al pomeriggio. All'ingresso dello spazio sono però state messe in evidenza le regole alle quali attenersi durante la frequentazione: distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone, bambini sopra i sei anni e adulti devono utilizzare mascherine per proteggere le vie respiratorie. Non è consentito l'accesso a persone che nei tre giorni precedenti abbiano avuto febbre superiore a 37.5 gradi a persone sotto controllo per sintomatologia riconducibile al Covid -19 o entrate in contatto con esse.