"Fai all'aperto": visite guidate al parco di Villa Gabrieli

OVADA - Una giornata per riavviare l’attività di promozione di Villa Gabrieli. A rimettersi in moto sono i volontari del gruppo di Ovada, coordinati da Silvana Buffa, nell’ambito del “Fai all’aperto”. Per domani, sabato 27 giugno, sono in programma visite guidate al giardino accanto a via Carducci, attuale proprietà dell’Asl. «I gruppi saranno ristretti - spiegano dall’associazione - per rispettare le necessarie norme di prudenza». Un’idea che si inserisce alla perfezione nello spirito della manifestazione.

Il parco, realizzato tra il 1910 e il 1913, dall'architetto ovadese Michele Oddini, su commissione dell'industriale genovese Attilio Odero, sviluppa accanto alla bella palazzina in stile liberty, un patrimonio importante di vegetazione e piante di pregio. A luglio, ma la data è ancora da definire, sarà scoperta anche la targa da “Luogo del cuore”, frutto della campagna di votazioni dello scorso anno. Una mobilitazione che ha portato la cittadinanza ad apprezzare uno scorcio di valore.