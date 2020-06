Asfalti: liberate in consiglio risorse per oltre 340 mila euro

OVADA - Maggiori fondi per la manutenzione delle strade della città. La cifra è stata liberata con la variazione di bilancio presentata nel consiglio comunale di venerdì scorso e approvata anche dalle minoranze, “Ovada viva” e Movimento Cinque Stelle. In ballo poco più di 343 mila euro per gli asfalti, risorse importanti in tempi in cui le maggiori spese dei mesi scorsi sono state concentrate sul ripristino dei danni causati dall’alluvione del novembre 2019.

L’elenco dei punti interessati rimane per ora chiuso nelle scrivanie dell’Ufficio Tecnico. «Si stanno curando - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Sergio Capello - gli ultimi dettagli. Dopodiché è previsto un passaggio in Giunta. Abbiamo ben chiare le nostre priorità». Negli ultimi anni è stata curata la manutenzione ordinaria, piuttosto trascurata dal 2012 in poi, di punti alla periferia della città. Ciò non toglie che interventi significativi siano stati varati anche nel concentrico, in particolare in via lung’Orba e via Torino, da molto tempo in attesa. Qualche indicazione in più arriverà con l’assestamento di bilancio e, a fine giugno, con il gettito della prima rata dell’Imu.