Emozioni, paure e domande: i ragazzi ovadesi raccontano la maturità 2020

OVADA - Prima giornata di esami ieri per gli studenti delle scuole superiori ovadesi. Al Barletti e al Santa Caterina Madri Pie è andata in scena la Maturità 2020, fortemente condizionata dalla fase “post emergenza sanitaria”. Protagonisti assoluti gli allievi dei cinque indirizzi della scuola di via Voltri, poco più di un centinaio, e dell’istituto di via Buffa, poco meno di quaranta, che hanno dovuto fare i conti con regole del tutto inedite.

Tante le novità per i ragazzi che, oltre a presentare alla commissione un elaborato (consegnato circa un mese fa), si sono ritrovati a sostenere colloqui approfonditi, con domande di diverse materie e tanta curiosità, condivisa anche dai compagni di classe dei primi maturandi che si sono sottoposti all'esame. Il tutto con le sensazioni tipiche di una prova che per tutti ha significato il passaggio dall’età adolescenziale a una nuova fase in cui provare a realizzare i loro sogni.

