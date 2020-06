Maltempo: chiusura notturna della strada provinciale del Turchino

OVADA - La comunicazione ufficiale è arrivata solamente qualche minuto fa, anche se le precipitazioni sono già in atto in alcune zone del Basso Piemonte e dell'Alto genovese. Da lì la decisione della Provincia di Alessandria di chiudere nuovamente la strada provinciale 456 del "Turchino" dalle ore 18.30 di oggi, mercoledì 17 giugno, fino alle 8.00 di domani mattina. Una scelta giustificata, come detto, dal maltempo previsto anche nelle prossime ore. E così, vista la presenza di movimenti franosi (soprattutto) nel tratto compreso fra i comuni di Ovada e Rossiglione, perlopiù in località "Panicata" e "Gnocchetto", dal capoluogo provinciale si è nuovamente deciso di "mettere il lucchetto" per tutta la notte. La riapertura, come già anticipato, è prevista per domani mattina.