Ovadese, il primo innesto è per l'attacco

OVADA - E' Valerio Motta il primo innesto dell'Ovadese per la stagione 2020-2021. Il forte esterno offensivo arriva dalla Novese ma ha militato anche nell'Arquatese, nell'Acqui e nel San Domenico Savio. Non ha perso quindi tempo la società dopo la conferma della permanenza in Promozione per iniziare ad allestire l'organico da consegnare il neo allenatore Stefano Raimondi.