Gnocchetto, code e disagi al confine

OVADA - Un'altra giornata particolarmente difficile quella andata in scena ieri sulla 456 del Turchino. Una coda infinita di auto in zona Gnocchetto, accanto alla sbarra provvisoria installata dalla Provincia dopo il provvedimento di chiusura. Inutile dire che, al mattino con condizioni di tempo soleggiato, in molti hanno criticato la decisione della direzione viabilità dell'ente che ha la competenza sulla strada. I disagi vissuti dalla frazione da qualche giorno erano stati messi nero su bianco del Comitato dei residenti che aveva ribadito la sua volontà di segnalare quanto accaduto al Prefetto. Nel frattempo sono stati i membri del Gruppo Viabilità Valli Stura e Orba a scrivere una lettera di protesta. Destinatari i vertici di Anci Liguria. Un appello accorato "affinchè i comuni da loro amministrati si costiuiscano parte civile contro autostrade nella class action che alcuni componenti vorrebbero organizzare.