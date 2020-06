Ovadese salva, Capriatese in Prima Categoria

OVADA - L'Ovadese salva in Promozione. La Capriatese sale dalla Seconda alla Prima Categoria. Questa la conclusione della stagione 2019-20 terminata anzitempo a causa dell'emergenza sanitaria. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha adottato oggi le delibere di chiusura della stagione recependo quanto emerso qualche giorno fa a Roma. Per l'Ovadese un sospiro di sollievo dopo tante tribolazioni. Per la formazione gialloverde, diretta da Samir Ajjor un risultato storico.