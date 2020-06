Ovadese, Stefano Raimondi sulla panchina

OVADA - E’ Stefano Raimondi, astigiano di nascita, ma abitante ad Alessandria, dove lavora alla Caritas, il nuovo tecnico dell’Ovadese per la prossima stagione calcistica.

L'allenatore, insieme al suo secondo Nicolò Coscia, sono stati presentati ieri sera al rinnovato direttivo dell’Ovadese Silvanese che, quando i regolamenti federali lo permetteranno, cambierà denominazione in Usd Ovadese. "Sono veramente entusiasta – le prime parole del neo mister – la sensazione è stata veramente positiva e per ripartire avevo bisogno degli stimoli che ho trovato a Ovada, per la storia del calcio locale e per quella voglia di crescita che anima la dirigenza. Come è possibile scorrere nel mio curriculum in panchina, ho cambiato poche società dove, però, ho lavorato con progetti a lungo termine, che hanno portato anche a risultati importanti, oltre ad aver lanciato giovani promesse”.

Stefano Raimondi proviene dall’esperienza di sette anni sulla panchina, tra San Domenico Savio Rocchetta prima e Canelli dopo la fusione tra le due società, partendo dalla Prima Categoria all’Eccellenza, con due promozioni consecutive, un trofeo di Coppa Italia di Eccellenza Piemonte, accedendo alle fasi nazionali, il secondo posto nel campionato 2018/19 e le fasi finali playoff per l’accesso alla serie D.