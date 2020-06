Allerta meteo: nuova chiusura della provinciale 456 del Turchino

OVADA - Resterà chiusa alla circolazione dei veicoli per tutta la giornata di domani, dalle ore 8.00 di domenica 7 giugno e per le ventiquattro ore successive, la strada provinciale "456 del Turchino", collegamento principale della viabilità ordinaria fra l'Ovadese e la Valle Stura. Come già accaduto nelle scorse settimane, la causa dell'interdizione temporanea al passaggio dei veicoli è dovuta al maltempo e all'allerta gialla per temporali disposta (anche dalla Regione Liguria) per le prossime ore. La decisione è stata ufficializzata qualche minuto fa dalla Provincia di Alessandria. La riapertura è prevista per le ore 8.00 di lunedì 8 giugno.